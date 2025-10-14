Polícia fecha depósito com R$ 20 milhões em perfumes importados em MS

A Polícia Civil fechou na noite de 2ª feira (13.out.25) um depósito clandestino que armazenava grandes quantidades de perfumes importados sem nota fiscal, no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande. Os produtos eram vendidos ilegalmente pela internet, especialmente por meio da plataforma Shopee e com envios pelos Correios.

A ação foi realizada por policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras), após denúncia sobre a atuação de um homem de 38 anos, apontado como transportador, na modalidade conhecida como "formiguinha", de mercadorias contrabandeadas e destinadas a uma associação criminosa. Os investigadores passaram a monitorar o imóvel suspeito.

Horas depois, os agentes abordaram dois veículos que chegaram ao local, um Toyota Etios, conduzido por um homem de 54 anos, e um Fiat Doblò dirigido pelo suspeito monitorado. O segundo tentou fugir ao perceber a presença da polícia, mas foi contido pela equipe.

Durante a abordagem, os policiais encontraram o Doblò carregado com perfumes importados sem comprovação fiscal. Diante do flagrante, a equipe entrou no imóvel, onde encontrou várias pessoas embalando e separando produtos para envio.

Os dois motoristas e os responsáveis pela operação do depósito foram autuados em flagrante. Já os demais funcionários, que atuavam como embaladores, foram ouvidos como testemunhas e liberados. Os indiciados pagaram fiança de 20 salários mínimos cada e vão responder em liberdade.

A Receita Federal foi acionada e estimou que o valor dos produtos apreendidos pode chegar a R$ 20 milhões. Todo o material foi recolhido e encaminhado para o órgão federal.