Polícia fecha fábrica de bebidas 'piratas' no MS e prende responsável

Uma fábrica clandestina de bebidas alcoólicas foi interditada na manhã desta 5ª feira (6.nov.25), em Terenos, durante operação conjunta da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon) e fiscais do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). A ação ocorreu por volta das 9h30, na Estrada Colônia Nova.

Segundo o MAPA, o local estava interditado desde março de 2023, com a produção de bebidas proibida. Apesar disso, a equipe encontrou o proprietário no imóvel e quatro funcionárias que lavavam garrafas recicladas e aplicavam rótulos de marcas como Vodka Shilof, Gin Shirlof e Coquetel Alcoólico Shirlof Blueberry.

Ainda conforme os fiscais, havia sinais claros de que a produção seguia em atividade irregular, com rolos de rótulos, garrafas lavadas sem higiene adequada e sem qualquer controle técnico. “As garrafas eram lavadas apenas com detergente e armazenadas em condições impróprias”, apontaram.

Além da falta de autorização, o local não possuía responsável técnico nem comprovação da origem do álcool usado na produção. Apenas oito garrafas prontas para consumo foram apreendidas, já que, segundo a polícia, a produção anterior havia sido distribuída.

Diante das irregularidades, o dono da fábrica foi preso em flagrante e autuado com base no artigo 7º, incisos II e IX, da Lei nº 8.137/90, que trata dos crimes contra as relações de consumo. A pena prevista é de dois a cinco anos de detenção.