Policial é preso por por favorecer facção ligada ao tráfico em MS

O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (Gaeco/MPMS) prendeu preventivamente o policial penal Jonathas Wilson Morais Cândido, de 37 anos, suspeito de atuar em favor de uma organização criminosa investigada na Operação Blindspot.

Segundo o MPMS, há indícios de que Cândido vazava informações sigilosas, fazia consultas ilegais em sistemas restritos, recebia vantagens ilícitas e monitorava bens apreendidos. A prisão foi autorizada pela Justiça para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a preservação das investigações.

A Operação Blindspot, deflagrada em 9 de julho de 2025, cumpriu 37 mandados de prisão preventiva e 30 de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais.

O grupo investigado é suspeito de tráfico interestadual de drogas, utilizando caminhões de carga e métodos de ocultação como cilindros de oxigênio adulterados e compartimentos em veículos. Em uma das ações, mais de 424 kg de entorpecentes foram apreendidos.

Jonathas Wilson Morais Cândido já havia sido alvo da Operação Courrier, em 2022, também conduzida pelo Gaeco, que apurou uso indevido de sistemas prisionais e facilitação de benefícios a detentos ligados a facções criminosas mediante pagamento.

O processo corre em segredo de justiça.