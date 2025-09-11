Por ciúmes, mulher incendeia ferro-velho e deixa prejuízo de R$ 2 milhões em MS

Na madrugada de 5ª feira (11.set.25), um incêndio de grandes proporções destruiu completamente um barracão de reciclagem e ferro-velho no centro de Naviraí. O fogo começou por volta das 00h10, se espalhou rapidamente e atingiu também residências vizinhas, resultando em um prejuízo estimado em R$ 2 milhões.

O Corpo de Bombeiros atuou com apoio de caminhões-pipa da Usina Rio Amambai. A Energisa cortou o fornecimento de energia em parte da Rua Dinamarca para evitar novos riscos. A Polícia Militar isolou a área, retirou veículos e ajudou moradores a evacuar casas próximas.

As chamas foram controladas por volta das 4h20. Não houve vítimas, mas os danos foram extensos: dois barracões, oito caminhões, três enfardadeiras e todo o setor administrativo da empresa foram consumidos, além de uma sala de igreja e uma residência.

Horas após o crime, a Polícia Civil identificou F.S.C., de 33 anos, como autora do incêndio. Ela foi localizada ainda com o boné rosa visto nas imagens de câmeras de segurança e o isqueiro utilizado. Segundo a polícia, a mulher confessou o crime e alegou ter agido “por ciúmes do companheiro”.

Ela foi presa em flagrante e levada à 1ª Delegacia de Polícia de Naviraí. A prisão foi ratificada e a autoridade policial pediu a conversão para prisão preventiva, “diante da gravidade dos fatos, do alto valor do prejuízo e do risco de reiteração criminosa”.