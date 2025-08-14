Homem mata esposa a facadas após incêndio em casa e se esconde em igreja no DF

Camila Pereira Lopes, de 28 anos, foi morta a facadas pelo marido, Willian Lopes, na noite de 4ª feira (13.ago,25), no Itapoã, no Distrito Federal. O feminicídio aconteceu por volta das 19h, em frente à residência do casal, na QL 08 do Itapoã II.
Segundo a Polícia Civil, Willian, de 32 anos, se aproximou de forma sorrateira e desferiu diversos golpes contra a vítima, atingindo principalmente o pescoço e o tórax. O ataque ocorreu horas após um incêndio na casa onde viviam, supostamente iniciado por Camila durante uma discussão motivada por ciúmes. O casal mantinha um relacionamento conturbado, marcado pelo uso de drogas e álcool.
Após o crime, o autor fugiu a pé e se escondeu em uma igreja evangélica, no Del Lago I. Localizado por populares, ele foi detido pela Polícia Militar e confessou o homicídio, afirmando que “faria de novo” se necessário. A faca usada no crime foi encontrada e enviada para perícia.
O óbito foi constatado no local pelo Corpo de Bombeiros. Willian, que já possui antecedentes por porte de drogas, tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, foi autuado em flagrante por feminicídio qualificado. As investigações continuam.