Preso com maconha, primo de Nikolas Ferreira diz que apenas fazia entrega

Glaycon Raniere de Oliveira Fernandes, de 28 anos, primo do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), foi preso em flagrante na 6ª feira (30.maio.25), na saída de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, após ser flagrado transportando 30,2 quilos de maconha no porta-malas de um veículo. Segundo a Polícia Federal, o entorpecente tinha como destino a cidade de Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas Gerais.

Durante a abordagem, além da maconha, também foi localizada uma porção de cocaína com Glaycon, conforme apontam laudos preliminares anexados ao inquérito. Ele alegou à polícia que atua como motorista de aplicativo e que estaria apenas transportando a droga para outra pessoa.

A ação contou com o apoio das polícias Civil, Militar e Penal de Minas Gerais, que integram a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO-MG). Glaycon foi detido enquanto conduzia um Toyota Etios, acompanhado por outro homem, que foi ouvido pela Polícia Civil de Plantão em Uberlândia e posteriormente liberado.

Glaycon é filho de Enéas Fernandes, pré-candidato à prefeitura de Nova Serrana pelo PL. O pai do suspeito, no entanto, não foi alvo da ação. O caso segue sob investigação, e Glaycon permanece detido no sistema prisional à disposição da Justiça.