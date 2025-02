PRF é preso após atirar em meio a briga por som alto em Campo Grande

Um policial rodoviário federal de 50 anos foi preso na madrugada de domingo (23.fev.25), em Campo Grande, após realizar cinco disparos de arma de fogo durante uma discussão com vizinhos devido ao volume alto de uma festa de aniversário. O caso aconteceu na Rua Estácio de Sá, no bairro Vila Vilas Boas.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por moradores que relataram que o PRF teria ido até o local reclamar do barulho. Houve uma discussão entre as partes e, em meio ao desentendimento, o agente sacou sua arma e efetuou os disparos para o alto.

Ao ser abordado pela PM, o policial admitiu ter feito os disparos e alegou que foi até a residência dos vizinhos por estar incomodado com o volume do som e por ter ouvido choro de criança. Ele afirmou ainda que foi recebido com "grosseria" e que a discussão escalou até o momento dos tiros.

A arma foi apreendida, e o policial foi encaminhado à delegacia, onde ficou detido por disparo de arma de fogo. No entanto, foi liberado após pagamento de fiança no valor de R$ 3.036.