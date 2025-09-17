Queda de avião no Pantanal de MS mata o médico e pecuarista Ramiro Pereira

O médico ortopedista e pecuarista Ramiro Pereira de Matos, de 67 anos, morreu na 3ª feira (16.set.25) após a queda do avião monomotor que pilotava em área rural entre Coxim e Corumbá, no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Ele viajava sozinho e foi encontrado sem vida junto aos destroços da aeronave.

Ramiro decolou às 7h53 de Araçatuba (SP) com destino a uma fazenda em Figueirópolis d’Oeste (MT). O avião, um Cessna P210N de 1980, desapareceu do radar pouco antes de chegar ao destino. A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que havia chuva forte e trovoadas no momento do acidente.

O corpo foi localizado por equipes do Salvaero e resgatado pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), com apoio do Corpo de Bombeiros Militar. Nesta 4ª feira (17.,set.25), será transportado para Campo Grande pelo Grupamento de Operações Aéreas (GOA). O Cenipa vai investigar as causas.

Natural de Presidente Prudente (SP) e morador de Araçatuba, Ramiro era formado em ortopedia, mas se dedicava à pecuária, com fazendas em SP, MS e MT. Ele era piloto experiente, tinha todas as documentações regulares e deixa esposa, dois filhos e duas netas.