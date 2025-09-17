MS Notícias

TRAGÉDIA

Queda de avião no Pantanal de MS mata o médico e pecuarista Ramiro Pereira

Ele viajava sozinho e foi encontrado sem vida junto aos destroços da aeronave

Médico Ramiro Pereira de Matos morreu após queda de avião em MSMédico Ramiro Pereira de Matos morreu após queda de avião em MS - Reprodução
O médico ortopedista e pecuarista Ramiro Pereira de Matos, de 67 anos, morreu na 3ª feira (16.set.25) após a queda do avião monomotor que pilotava em área rural entre Coxim e Corumbá, no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Ele viajava sozinho e foi encontrado sem vida junto aos destroços da aeronave.

Ramiro decolou às 7h53 de Araçatuba (SP) com destino a uma fazenda em Figueirópolis d’Oeste (MT). O avião, um Cessna P210N de 1980, desapareceu do radar pouco antes de chegar ao destino. A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que havia chuva forte e trovoadas no momento do acidente.

O corpo foi localizado por equipes do Salvaero e resgatado pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), com apoio do Corpo de Bombeiros Militar. Nesta 4ª feira (17.,set.25), será transportado para Campo Grande pelo Grupamento de Operações Aéreas (GOA). O Cenipa vai investigar as causas.

Natural de Presidente Prudente (SP) e morador de Araçatuba, Ramiro era formado em ortopedia, mas se dedicava à pecuária, com fazendas em SP, MS e MT. Ele era piloto experiente, tinha todas as documentações regulares e deixa esposa, dois filhos e duas netas.

