Rei dos fakes tinha lojas falsas de equipamentos e recebia PIX sem entregar

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC), prendeu temporariamente nesta 2ª feira (24.mar.25), um homem suspeito de aplicar golpes virtuais por meio de perfis falsos em redes sociais.

Segundo as investigações, o suspeito criava páginas falsas simulando ser uma loja de equipamentos táticos e acessórios bélicos. Através desses perfis, ele atraía vítimas com promoções enganosas e recebia pagamentos via PIX, mas os produtos nunca eram entregues.

Além das fraudes, o investigado passou a extorquir uma das vítimas, exigindo dinheiro para interromper os golpes e ameaçando o verdadeiro proprietário da loja que teve a identidade usada ilegalmente.

Durante a operação, foram apreendidos dispositivos eletrônicos que serão periciados. O homem deve responder por extorsão e falsa identidade. Ele também possui antecedentes por tentativa de feminicídio, cárcere privado e porte ilegal de arma de fogo.