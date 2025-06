Homem mata Joelso com golpes de pé de cabra e alega suspeita de furto

A Delegacia de Polícia de Iguatemi prendeu em flagrante um homem de 27 anos acusado de matar Joelso Teles da Rosa, de 26 anos, com golpes de pé de cabra na cabeça, na manhã do sábado (7.jun.25), no Assentamento Rancho Loma, zona rural do município. A ação contou com apoio da Polícia Militar.

Segundo informações repassadas por moradores da comunidade, o crime ocorreu por volta das 8h15. O autor teria fugido em um Fiat Strada branco em direção à cidade de Iguatemi. Com base nas informações, as equipes montaram um bloqueio na rodovia MS-180, onde o suspeito foi interceptado e preso.

Durante o interrogatório, o homem confessou o crime, alegando que desconfiava que Joelso estivesse furtando seus pertences. Em um surto de fúria, pegou o instrumento metálico — possivelmente um pé de cabra — e atacou a vítima com diversos golpes na cabeça, enquanto ela ainda estava deitada em sua cama, sem qualquer chance de defesa.

De acordo com a Polícia Civil, a brutalidade do ataque e as circunstâncias em que ocorreu levaram à autuação por homicídio doloso qualificado, com agravantes de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. O autor está detido e permanece à disposição da Justiça.