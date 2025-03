Restaurante japonês tipo 'fundo de quintal' é fechado por insalubridade

A Polícia Civil de Goiás prendeu em flagrante, no último domingo (02.fev,25), um homem que operava um restaurante clandestino de comida japonesa em condições insalubres no bairro Jardim Balneário Meia Ponte, em Goiânia. O estabelecimento não tinha alvará da Vigilância Sanitária, autorização da Prefeitura ou do Corpo de Bombeiros, colocando em risco a saúde dos consumidores.

Durante a inspeção, os policiais encontraram sushis sem qualquer identificação ou data de validade, além de um ambiente sujo e sem estrutura adequada para o armazenamento de alimentos. A divulgação do restaurante era feita por meio de fotos e vídeos no Instagram, que mostravam um local aparentemente limpo e organizado, contrastando com a realidade encontrada no momento da abordagem.

Além das irregularidades sanitárias, o responsável pelo local desacatou os policiais e resistiu à prisão. Com ele, também foi encontrada uma porção de cocaína. Ele foi preso em flagrante e responderá por crimes contra as relações de consumo, desacato, resistência e uso compartilhado de drogas.