Caminhoneiro é preso com fuzil 5.56 e 4,5 toneladas de maconha em MS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 4.500 quilos de maconha e um fuzil calibre 5.56 na manhã desta 2ª feira (14.abril.25), em Três Lagoas. A ação aconteceu durante fiscalização de rotina na BR-262.

De acordo com a PRF, os agentes abordaram um caminhão com reboque e desconfiaram da versão do motorista sobre a viagem. Ele não soube informar com precisão onde teria carregado a carga de grãos de soja e tampouco o destino da descarga.

Durante a vistoria no compartimento de carga, os policiais encontraram diversos fardos de maconha escondidos, além de um fuzil calibre 5.56 com dois carregadores. Questionado, o condutor afirmou que levaria a droga e a arma de Bataguassu até Três Lagoas.

O motorista foi preso em flagrante e a ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal de Três Lagoas.