Servidor do INSS é alvo da PF por fraude previdenciária de R$ 33 milhões em MS

A Polícia Federal deflagrou nesta 6ª feira (5.set.25) a Operação Desbloqueio, para combater fraudes envolvendo a liberação irregular de benefícios previdenciários com finalidade de contratação de empréstimos consignados.

As investigações apontam que um servidor do INSS, lotado em Campo Grande, teria usado sua senha e matrícula para desbloquear milhares de benefícios de forma indevida, o que viabilizou empréstimos que somam mais de R$ 33 milhões.

Durante a ação, quatro policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão e um mandado de suspensão do exercício da função pública, ambos expedidos pela Justiça Federal em Campo Grande.

O caso começou a ser investigado em março de 2025, com apoio do Núcleo de Inteligência do INSS em Mato Grosso do Sul.