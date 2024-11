Sobrinho se afoga, tia tenta salvá-lo e ambos morrem no rio Aporé

Na tarde do domingo (10.nov.24), um menino de nove anos e sua tia morreram afogados no rio Aporé, em Chapadão do Sul. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a mulher tentou salvar a criança ao vê-la se afogando, mas também foi levada pela correnteza.

O corpo da tia foi encontrado ainda no domingo, após buscas realizadas por familiares com o auxílio de um barco, enquanto equipes de bombeiros vasculhavam as margens do rio. A Polícia Civil de Cassilândia e a perícia de Paranaíba foram acionadas para os procedimentos investigativos e legais.

As buscas pelo corpo do menino continuaram e, na manhã desta segunda-feira (11.nov.24), mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Aparecida do Taboado conseguiram localizá-lo. A perícia de Paranaíba foi novamente acionada para concluir os procedimentos no local.