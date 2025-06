Sonhos interrompidos: quem eram as vítimas da tragédia com balão

O acidente com um balão de ar quente em Praia Grande, no Sul de Santa Catarina, deixou oito mortos na manhã de sábado (21.jun.25) e comoveu o país.

Conforme o G1, entre as vítimas estavam profissionais da saúde, casais apaixonados, uma mãe com a filha e um jovem atleta. Todos tinham algo em comum: a vontade de viver uma experiência única na cidade conhecida como “Capital dos Cânions”.

A aeronave transportava 21 pessoas quando pegou fogo durante o voo. Segundo apuração inicial, o incêndio começou no cesto do balão, provavelmente provocado por um maçarico.

O piloto conseguiu realizar uma manobra de emergência e orientou que os passageiros pulassem. Treze conseguiram saltar, incluindo o próprio piloto, mas oito acabaram ficando a bordo. Com a redução de peso, o balão subiu rapidamente e foi tomado pelas chamas.

As causas da tragédia estão sendo investigadas pela Polícia Civil de Santa Catarina em conjunto com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A empresa responsável pelo voo, a Sobrevoar, afirmou que o piloto era experiente e seguiu os protocolos de segurança recomendados.

VÍTIMAS

Leandro Luzzi (33 anos): patinador artístico e professor em Brusque (SC), admirado por seus alunos e colegas de esporte.

Leane Elizabeth Herrmann (70 anos): aposentada de Blumenau (SC), fazia o passeio ao lado da filha.

Leise Herrmann Parizotto: médica e servidora pública em Blumenau, acompanhava a mãe na viagem.

Janaina Moreira Soares da Rocha (46 anos) e Everaldo da Rocha (53 anos): casal de Joinville (SC), em passeio turístico pela região.

Fabio Luiz Izycki e Juliane Jacinta Sawicki (36 anos): ele era bancário no Banco do Brasil de Barão de Cotegipe (RS); ela, engenheira agrônoma e empreendedora no setor de projetos ambientais e agrícolas.

Andrei Gabriel de Melo: oftalmologista de Fraiburgo (SC), conhecido por seu profissionalismo e atenção aos pacientes.

Os 13 sobreviventes foram encaminhados a hospitais da região e receberam alta. Entre os passageiros, a maioria era de Santa Catarina, dois do Rio Grande do Sul e um de São Paulo.