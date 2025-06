VÍDEO: Balão pega fogo, cai e mata oito pessoas em Santa Catarina

O que era para ser um passeio turístico se transformou em tragédia na manhã deste sábado (21), em Praia Grande, no sul de Santa Catarina. Um balão com 21 ocupantes, incluindo o piloto, pegou fogo no ar e caiu, matando oito pessoas. Outras 13 conseguiram sobreviver, algumas pulando da aeronave em chamas antes da queda.

As chamas teriam começado no maçarico do cesto. Segundo a Polícia Civil, o piloto tentou baixar o balão ao perceber o incêndio e orientou os passageiros a saltarem. Alguns conseguiram pular; outros não tiveram tempo e morreram carbonizados. Após os primeiros saltos, o balão ficou mais leve e subiu novamente, agravando a situação.

A queda ocorreu na comunidade de Cachoeira do Bom Jesus, próximo a um posto de saúde. O local é conhecido como a “Capital do Balonismo” e atrai turistas de todo o país. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento de desespero, com pessoas se jogando do balão em chamas.

Sete viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para o resgate, junto com equipes do Samu. A Polícia Civil e a Polícia Científica de SC investigam o caso.

O presidente Lula, por meio das redes sociais, lamentou o ocorrido e prestou condolências: “Quero expressar minha solidariedade às famílias das vítimas do acidente ocorrido com um balão na manhã deste sábado em Santa Catarina. E colocar o Governo Federal à disposição das vítimas e das forças estaduais e municipais que atuam no resgate e no atendimento aos sobreviventes".