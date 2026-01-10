Tenete-coronel da PMA é preso após tentar matar a esposa atropelada

O tenente-coronel da Polícia Militar Ambiental (PMA) da reserva, Helder Taborelli Sempio, de 57 anos, foi preso pela Polícia Militar depois de tentar atropelar a esposa e também ameaçar outra mulher, que ajudou a vítima, na madrugada deste sábado (10.jan.26), em Cuiabá (MT).

De acordo com a polícia, o tenente-coronel estava dirigindo um Honda Civic, ameaçando matar a esposa e os pais dela.

A vítima de 48 anos relatou momentos de terror, com Helder ameaçando causar um acidente em alta velocidade na direção do veículo.

Quando o homem entrou numa rua do Bairro Santa Cruz, a mulher desembarcou às pressas e pediu socorro em uma casa que estava com o portão aberto.

A moradora do local, de 28 anos, acolheu a vítima e acionou a polícia.

Lá fora, Helder fazia ameaças e efetuou disparos com uma pistola Taurus .40.

Quando a guarnição chegou, Helder negou as acusações, mas foi flagrado com uma pistola.

A delegada negou fiança ao tenente-coronel, pedindo, inclusive, a prisão preventiva do oficial PM aposentado, que deve ser analisada pelo Poder Judiciário.

A consulta ao Portal Transparência dos inativos da Polícia Militar, com último registro disponível de novembro de 2025, aponta que Helder recebe um benefício mensal de R$ 32,2 mil.