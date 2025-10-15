Tragédia: tio atropela e mata neném com caminhão

Uma menina de 1 ano e onze meses morreu tragicamente na manhã desta 4ª feira (15.out.25) em Corumbá (MS).

O acidente ocorreu na Rua Minas Gerais, bairro Popular Nova, quando a criança foi atingida por um caminhão.

O veículo pesado era conduzido pelo próprio tio da vítima, que realizava uma manobra no momento da fatalidade.

Segundo relatos, o motorista não percebeu a aproximação da sobrinha e entrou em estado de choque após o ocorrido.

A criança sofreu esmagamento do crânio e do tórax, com o óbito sendo constatado ainda no local, por volta das 7h.

Familiares, abalados, retiraram o condutor de dentro do caminhão. Ele não conseguia sair do veículo.

A vítima era natural de Mariano Roque Alonso, cidade do Paraguai, e completaria dois anos na próxima semana.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e psicólogos da prefeitura foram acionados para o local.

A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica e da Polícia Civil, que investiga a dinâmica do acidente.

A prefeitura e a Agência Municipal de Trânsito (Agetrat) também prestaram apoio e assistência à família.