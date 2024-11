Turista bate em pedras ao saltar de bungee jump e morre no Paraná

Uma mulher de aproximadamente 25 anos, moradora de Santa Catarina, morreu durante um salto de bungee jump no Parque Ecológico Lagoa Azul, em Campo Magro, na região metropolitana de Curitiba. O acidente ocorreu no domingo (3.nov.24), quando a vítima, que havia viajado com uma excursão de Joinville (SC), bateu nas rochas logo após saltar.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado, mas ao chegar encontrou a mulher já sem vida, em uma área seca próxima à lagoa. Testemunhas relataram que ela estava acompanhada dos responsáveis pela atividade no momento do salto.

De acordo com os socorristas, o impacto ocorreu quando a corda fez um movimento de pêndulo, levando a vítima a se chocar contra uma pedra abaixo da plataforma de salto. Conforme divulgado pelo jornal NSC Total, Ivan da Silva, delegado-chefe de Almirante Tamandaré e Campo Magro, iniciou uma investigação sobre o caso, tratando-o como homicídio culposo, ou seja, sem intenção de matar.

“Aparentemente, houve alguma falha de procedimento ou de equipamento, isso está sendo objeto de apuração. […] Os responsáveis pelo passeio já foram interrogados e optaram por permanecer em silêncio, é um direito constitucional deles, foram ouvidas testemunhas no local mesmo, que já auxilia a entender a dinâmica do crime e também compareceu à perícia. Com o resultado do laudo pericial, principalmente do local de morte, vai ser muito importante, tendo em vista que estamos trabalhando com uma situação técnica. Então, as respostas técnicas dos peritos vão ser essenciais”, explicou o delegado.