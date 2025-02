Vanderson mata Emiliana asfixiada e arrasta corpo por 100 metros em MS

Emiliana Mendes, de 65 anos, foi brutalmente assassinada por asfixia e teve o corpo arrastado por aproximadamente 100 metros pelas ruas de Juti, município a cerca de 311 quilômetros de Campo Grande.

O principal suspeito do crime, seu companheiro Vanderson dos Santos Carneiro, de 35 anos, foi capturado na manhã desta segunda-feira (24.fev.25), enquanto tentava fugir pela rodovia BR-163, em direção a Caarapó.

De acordo com informações da Polícia Civil, o crime ocorreu durante a madrugada, em um terreno baldio próximo à Rua Mato Grosso, no centro da cidade. Segundo a investigação, Vanderson teria esganado Emiliana e, em seguida, arrastado seu corpo até uma residência, onde o colocou sobre um colchão, possivelmente na tentativa de simular uma morte natural.

A Polícia Civil tomou conhecimento do crime por volta das 9h30 e iniciou diligências imediatamente para localizar o suspeito. As investigações revelaram que ele estaria tentando deixar a cidade, o que levou à articulação entre as Delegacias de Juti e Caarapó para sua captura.

Apenas uma hora depois da polícia tomar conhecimento do crime, Vanderson foi localizado e preso enquanto fugia a pé pela BR-163, a cerca de 8 km de Juti. Durante a abordagem, ele estava portando uma arma branca e apresentava escoriações pelo corpo. Questionado sobre o crime, confessou espontaneamente a autoria do feminicídio.

Após a prisão, Vanderson foi conduzido à Delegacia de Polícia de Juti, onde foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio. A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer os detalhes do caso e os motivos que levaram à execução do crime.