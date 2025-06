Vendedor de yakisoba, conhecido como 'Xau', matou Marcelle e jogou corpo aos cães

A Polícia Civil do Rio de Janeiro está à procura de Zhaohu Qiu, conhecido como “Xau”, suspeito de matar Marcelle Júlia Araújo da Silva, de 21 anos. O corpo da jovem foi encontrado em estado de decomposição no sábado (14.jun.25), no bairro Jardim América, Zona Norte do Rio.

O cadáver estava enrolado em uma lona azul, abandonado em um imóvel em obras que pertence ao suspeito. No local havia dois cães da raça pit bull, que teriam mordido o corpo, segundo uma testemunha.

Marcelle desapareceu no dia 12 de junho e, horas depois, câmeras de segurança registraram Zhaohu empurrando um carrinho coberto com a mesma lona. A gravação foi feita por volta das 7h da manhã do dia seguinte.

A jovem teria ido até a casa de Zhaohu na madrugada do desaparecimento, segundo familiares. A residência era usada para festas regadas a álcool e drogas, de acordo com testemunhas.

Zhaohu, de 35 anos, tem nacionalidade chinesa e é dono de um trailer de yakisoba no bairro Jardim América. Segundo relatos, ele teria uma obsessão por Marcelle e guardava diversas fotos dela no celular.

A própria família e amigas da vítima encontraram o corpo ao invadir o imóvel, após sedarem os cães de guarda. O corpo foi levado à força para o segundo andar da obra abandonada.

A Justiça do Rio decretou neste domingo (15) a prisão temporária de Zhaohu por 30 dias, podendo ser convertida em prisão preventiva. A Delegacia de Homicídios da Capital conduz a investigação.

A tia-avó de Marcelle, Cláudia Luciana de Araujo, afirmou ao jornal O Globo que a jovem era vista como apenas uma amiga pelo suspeito. “Mas ele parecia obcecado por ela”, relatou.

O corpo teria sido transportado em um carrinho de supermercado até uma casa na comunidade Beira Rio, na Pavuna, ainda segundo a investigação. A movimentação não chamou atenção por Zhaohu usar o carrinho em sua rotina de trabalho.

Marcelle foi sepultada nesta segunda-feira (16.jun) no Cemitério de Irajá.

Nas redes sociais, o caso gerou comoção e revolta. A hashtag #JustiçaporMarcelle reúne depoimentos, homenagens e pedidos por punição severa ao autor do crime.

“Era uma menina nova, linda, cheia de sonhos… e teve sua vida tirada por um monstro”, publicou uma internauta no X (antigo Twitter). Amigos também lamentaram a perda irreparável.

Marcelle sonhava em ser influenciadora digital e planejava iniciar um curso de design de sobrancelhas neste ano. Tinha deixado os estudos temporariamente para focar nos projetos pessoais.

Informações sobre o paradeiro de Zhaohu Qiu podem ser repassadas à Delegacia de Homicídios ou ao Disque Denúncia, pelo número (21) 2253-1177. O sigilo é garantido.