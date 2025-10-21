VÍDEO: Atirador invade lava-jato, mata César e deixa Leonardo ferido

César Michel Argüello Frutos, de 37 anos, foi executado a tiros na tarde desta 3ª feira (21.out.25), no lava-jato de sua propriedade, localizado na Rua Primero de Diciembre, no bairro de San Gerardo, em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã (MS).

Segundo o boletim de ocorrência, o atirador invadiu o local e efetuou diversos disparos sem falar nada.

César foi morto com dez perfurações de bala.

Conforme apurado pelo MS Notícias, o funcionário de César, Leonardo Ramón Villalba Galeano, de 29 anos, também foi atingido por disparos, mas sobreviveu.

No local, foram recolhidas 15 cápsulas deflagradas e três projéteis deformados. A polícia também apreendeu imagens do circuito fechado de vídeo, que registraram o momento exato da execução. Assista:

Agentes da Perícia Criminal foram acionados e isolaram a cena do crime. Esse é o segundo ataque com mortes realizado nesta semana na cidade paraguaia.