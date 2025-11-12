VÍDEO: Avião militar se despedaça no ar, explode e mata 20 pessoas

Um avião de carga militar da Força Aérea da Turquia caiu na manhã desta 3ª feira (11.nov.25), perto da fronteira entre a Geórgia e o Azerbaijão, matando os 20 ocupantes a bordo. A aeronave, um modelo C-130 Hércules, havia decolado do Azerbaijão com destino à Turquia quando sofreu uma falha ainda em voo e perdeu altitude de forma repentina.

Vídeos gravados por moradores da região mostram o momento dramático em que o avião começa a se despedaçar no ar, soltando partes da fuselagem enquanto gira em espiral e deixa um rastro de fumaça branca. Após a queda, uma densa coluna de fumaça preta foi vista no local da explosão.

De acordo com o Ministério da Defesa da Turquia, o acidente ocorreu nas proximidades do município georgiano de Sighnaghi. “Nossa aeronave de transporte militar C-130, que decolou do Azerbaijão com destino à Turquia, caiu na fronteira entre a Geórgia e o Azerbaijão. As operações de busca e resgate já foram iniciadas em coordenação com as autoridades competentes do Azerbaijão e da Geórgia”, informou a pasta em nota oficial.

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan lamentou as mortes e prestou solidariedade às famílias das vítimas: “Estou profundamente entristecido com a queda da aeronave. Que Deus tenha misericórdia dos nossos mártires”.

Imagens da tragédia circularam rapidamente em redes sociais e chegaram a ser exibidas em emissoras de TV, levando o governo turco a pedir que a imprensa evite divulgar registros do acidente.

As causas do desastre ainda estão sendo investigadas. Especialistas afirmam que a recuperação da caixa-preta e dos destroços será essencial para entender o que provocou a perda de controle da aeronave, que voava a cerca de 24 mil pés de altitude quando desapareceu dos radares, aproximadamente 30 minutos após a decolagem.

A aeronave envolvida era registrada sob o prefixo 68-01609, e tinha uso logístico no transporte de tropas e equipamentos. O C-130 Hércules é um dos aviões mais utilizados por forças armadas ao redor do mundo.