VÍDEO: Peão de 18 anos morre após cair de touro durante rodeio em Goiás

O jovem Kaiky Ferreira da Silva, de 18 anos, morreu na 3ª feira (21.out.25), cinco dias após sofrer um grave acidente durante uma prova de rodeio em Aparecida do Rio Doce, no sudoeste de Goiás. Ele estava internado no Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás, onde teve a morte cerebral confirmada.

Kaiky caiu do touro durante a montaria na noite de 5ª feira (16.out.25), um dia após completar 18 anos. Segundo testemunhas, ele bateu com força a cabeça no crânio do animal e desmaiou imediatamente. Levado às pressas ao hospital, o peão não resistiu aos ferimentos.

Natural de Gouvelândia, Kaiky era filho de uma servidora da saúde do município. A prefeitura da cidade lamentou o falecimento e suspendeu um evento previsto para 4ª feira (22.out.25) em sinal de respeito à família.

A família decidiu autorizar a doação de órgãos do jovem, uma escolha que foi destacada nas redes sociais por amigos e moradores da cidade. O velório e o sepultamento serão realizados em Gouvelândia, após o processo de captação dos órgãos.

A Polícia Civil de Goiás investiga o acidente. O rodeio onde tudo ocorreu era um evento particular, e até o momento os organizadores não se pronunciaram oficialmente.