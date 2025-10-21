VÍDEO: Professor é agredido por pai após pedir que aluna largasse o celular

Um professor de 53 anos foi agredido com socos e chutes pelo pai de uma aluna dentro de uma escola pública do Distrito Federal, na manhã de 2ª feira (20.out.25). O caso ocorreu no Centro de Ensino Médio 04 do Guará I e foi registrado pela Polícia Civil como lesão corporal, injúria e desacato.

A agressão teria sido motivada por uma advertência feita pelo docente à estudante, que usava o celular em sala de aula e se recusava a copiar o conteúdo do quadro. Segundo relato da vítima, a aluna acionou o pai após o episódio. Pouco depois, o homem identificado como Thiago Lênin Souza invadiu a escola e atacou o professor na sala da coordenação, sem autorização.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o agressor puxa o educador pela camisa, desferindo diversos socos até derrubá-lo no chão. A própria filha do agressor, junto com outros dois alunos, tenta contê-lo durante a sequência de golpes.

O professor teve lesões no rosto, teve os óculos quebrados e sofreu danos em um objeto pessoal. Ele foi atendido e registrou ocorrência. Thiago assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e vai responder em liberdade.

A Secretaria de Educação do DF informou que o caso foi encaminhado à Coordenação Regional de Ensino do Guará e à Corregedoria da pasta. A Polícia Civil segue com a investigação para esclarecer as circunstâncias do ataque.