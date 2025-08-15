Professor de 44 anos que abusou de criança em MS é preso no Paraná

A Polícia Civil de Dourados, em Mato Grosso do Sul, com o apoio do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria) da Polícia Civil do Paraná, cumpriu nesta 6ª feira (15.ago.25) um mandado de prisão preventiva contra O.L.V., de 44 anos.

Ele é um professor doutor que lecionava na UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) e Uems (Universitdade Estadual de Mato Grosso do Sul), e é suspeito do crime de estupro de vulnerável.

As investigações tiveram início após os pais da vítima, uma criança de apenas quatro anos de idade, flagrarem o ato criminoso. O abuso teria ocorrido dentro da residência do professor, que é vizinho da família. Segundo o apurado, o autor atraiu a criança para sua casa e foi surpreendido cometendo o abuso.

Durante a investigação, a polícia também verificou que o professor gravou vídeos da criança em momentos anteriores ao fato. O conteúdo será analisado pela perícia da Polícia Civil para verificar a eventual prática de outros crimes.

Após o crime, o suspeito fugiu de Dourados, sendo localizado em Foz do Iguaçu (PR) com o apoio da Polícia Civil do Paraná. No cumprimento do mandado, os policiais o encontraram em uma residência na região urbana da cidade. No local, foram apreendidos um notebook e um aparelho celular que passarão por perícia.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pelo Poder Judiciário a pedido da autoridade policial, que considerou a gravidade dos fatos e a necessidade de preservar a ordem pública. As investigações continuam a fim de apurar a possível existência de outras vítimas e novos elementos de prova.