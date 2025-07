Vítima de acidente fatal na BR-163 é Gabriel, filho de produtores rurais de MS

Foi identificado como Gabriel Ferreira Mansour, de 27 anos, o motorista de uma caminhonete que morreu na colisão com uma carreta na manhã desta 2ª feira (14.jul.25), na BR-163, entre Anhanduí e Nova Alvorada do Sul, a cerca de 120 km de Campo Grande.

Gabriel era advogado e pertencia a uma tradicional família de produtores rurais de Mato Grosso do Sul. Ele conduzia uma caminhonete Ford Ranger com placas de Campo Grande, que colidiu frontalmente com a carreta no km 401 da rodovia, por volta das 5h30.

Com o impacto, a caminhonete foi arremessada para fora da pista, parando às margens da estrada. O jovem morreu no local e ficou preso às ferragens. O motorista da carreta, que sofreu ferimentos, foi levado para o Hospital Francisco Ortega, em Nova Alvorada do Sul, e permanece sob cuidados médicos.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.