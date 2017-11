Educação As cinquenta escolas com os melhores resultados no Enem Saiba quais instituições de ensino aprovam os alunos que estão no topo da excelência do Exame Nacional do Ensino Médio

Estudantes voltarão a fazer a prova no próximo domingo 12. (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

Um levantamento inédito publicado na revista VEJA desta semana mapeou quem são e em quais escolas estão os alunos que costumam figurar no topo do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) – uma turma seleta de crânios que figura entre o 1% das notas mais altas da prova.

A pesquisa foi feita pelo IDados, instituto de análises estatísticas que acompanha o sistema de ensino brasileiro, com base nos resultados da prova de 2015. O estudo mostra que as vagas mais cobiçadas do ensino superior vão para os jovens de maior poder aquisitivo, vindos de escolas localizadas em menos de 10% das cidades brasileiras.

Mais concentrado ainda é o universo de escolas de onde saem os melhores alunos do Brasil. Um em cada quatro estudantes que estavam no topo vieram de apenas cinquenta colégios, o que equivale a apenas 0,1% do universo total de instituições de ensino médio do país. O ranking do IDados considera as instituições de ensino com mais de cinquenta alunos inscritos no Enem naquele ano. Confira quais são:

Colégio Bernoulli – Belo Horizonte

Christus – Fortaleza

Instituto Dom Barreto – Teresina

Vértice – São Paulo

Colégio Olimpo – Goiânia

Santo Antônio – Belo Horizonte

Santa Marcelina – Belo Horizonte

IFES – Vitória

Móbile – São Paulo

Colégio Bionatus II – Campo Grande

Colégio Olimpo – Brasília

Magnum Agostiniano (Nova Floresta) – Belo Horizonte

São Bento – Rio de Janeiro

Colégio Cognitivo – Recife

Educandário Santa Maria Goretti – Teresina

Colégio de Aplicação da UFV – Viçosa

Liceu – São Paulo

Colégio WR – Goiânia

Colégio Positivo – Curitiba

Santo Agostinho – Rio de Janeiro

Santo Agostinho – Belo Horizonte

Farias Brito – Fortaleza

Bandeirantes – São Paulo

Santa Cruz – São Paulo

Mater Amabilis – Guarulhos

Ari de Sá Cavalcante (Mário Mamede) – Fortaleza

Master – Fortaleza

Santo Agostinho – Nova Lima

GayLussac – Niterói

Colégio Equipe – Recife

Santo Inácio – Rio de Janeiro

Etapa – Valinhos

Ari de Sá Cavalcante (Sede Aldeota) – Fortaleza

Colégio de Aplicação da UFPE – Recife

UTFPR – Curitiba

Colégio Cruzeiro (Centro) – Rio de Janeiro

Escola São Domingos – Vitória

Liceu Jardim – Santo André

Colégio Protágoras – Goiânia

Colégio Impulso – Sete Lagoas

Leonardo da Vinci – Vitória

Uirapuru – Sorocaba

Colégio Loyola – Belo Horizonte

São Vicente de Paulo – Rio de Janeiro

Leonardo Anglo – Barueri

Colégio Podion – Brasília

Colégio Bertoni – Foz do Iguaçu

Palmares Colégio – São Paulo

Embraer Juarez Wanderley – São José dos Campos

Colégio Santa Doroteia – Belo Horizonte