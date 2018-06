'Nave espacial Russa' Bola espacial pode ser utilizada para abrir primeiro jogo da Copa do Mundo na Rússia "A nave russa Soyuz MS-07 voltou neste domingo à Terra com três cosmonautas a bordo e com a bola"

Por: Redação 04/06/2018 às 11:23

Foto: Reprodução/Agência E FE A nave russa Soyuz MS-07 voltou neste domingo à Terra com três cosmonautas a bordo e com a bola que será utilizada na abertura da Copa do Mundo de 2018. O Centro de Controle de Voos Espaciais da Rússia (CCVE) informou que o russo Anton Shkaplerov, o americano Scott Tingle e o japonês Niroshige Kanai estão em perfeito estado de saúde após a viagem. Os três estavam desde dezembro na Estação Espacial Internacional. Em princípio, a Telstar 18, bola levada pelos cosmonautas até a Estação Espacial, será utilizada na abertura da Copa do Mundo no próximo dia 14, quando a Rússia enfrenta a Arábia Saudita. A Fifa, no entanto, ainda não confirmou a utilização. Não é a primeira vez que a Rússia usa seu programa espacial para promover o Mundial. Em março, o cosmonauta russo Oleg Artemiev disse, acompanhado do lobo Zabivaka, o mascote da Copa, que a Telstar 18 levada para fora da Terra seria usada na abertura. O logotipo do Mundial também foi apresentado pelo país na estação espacial em outubro de 2014. Na ocasião, o evento foi transmitido por emissoras de todo mundo e acompanhado pelo então presidente da Fifa, o suíço Joseph Blatter. (Com Agência E FE).