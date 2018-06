Encontro Cingapura designa "área especial" para cúpula entre Trump e Kim "25 anos de negociações fracassadas e tensões por conta do programa atômico norte-coreano"

As autoridades de Cingapura designaram uma zona do centro da cidade-estado como "área especial" para a cúpula do dia 12 entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, divulgaram nesta segunda-feira os veículos de imprensa locais.

O jornal oficial do Governo de Cingapura publicou no domingo uma ordem pública para anunciar a medida, que será efetiva entre os dias 10 e 14, e afeta uma área do núcleo urbano.

Na zona delimitada, onde haverá fortes medidas de segurança, está localizado o hotel Shangri-la, um dos lugares ventilados pela mídia para o encontro entre Trump e Kim.

Na área cotada também estão outras redes hoteleiras como Hilton e Four Season, além de vários shoppings e pelo menos cinco estações do sistema de metrô.

As autoridades, no entanto, ainda não anunciaram o local da reunião prevista para terça-feira da próxima semana.

A "área especial" também será palco de possíveis reuniões entre os representantes dos EUA e da Coreia do Norte, e de "qualquer atividade prévia e eventos sociais relacionados com a cúpula".

A reunião entre Trump e Kim será a primeira entre líderes dos dois países após quase 70 anos de confrontos iniciados com a Guerra da Coreia (1950-1953) e de 25 anos de negociações fracassadas e tensões por conta do programa atômico norte-coreano.