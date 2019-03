EDUCAÇÃO Deputada confronta ministro da Educação e viraliza nas redes sociais

O discurso da deputada Tabata Amaral (PDT-SP) durante a Comissão de Educação da Câmara foi um dos assuntos mais comentados do noticiário nesta última quarta-feira (27). Ao confrontar o ministro da Educação, Ricardo Vélez, ela acabou viralizando nas redes sociais. A reunião tinha como objetivo questionar o ministro de Bolsonaro sobre seus planos para a educação no país. Mas o chefe da pasta não soube esclarecer os seus projetos.

“A mim resta lamentar o que está acontecendo e esperar que o senhor mude de atitude — o que parece completamente improvável — ou saia do cargo do ministro da Educação”, disse Tabata no Congresso

A parlamentar compartilhou o discurso em seu perfil no Twitter e, até à tarde desta quinta (28), o vídeo já somava mais de 17 mil compartilhamentos. Tabata Amaral tem 25 anos de idade e é estreante no Congresso Nacional. Ela nasceu no bairro Vila Missionária, região pobre da Zona Sul de São Paulo, e tem a educação como pauta principal.

Segundo a revista “Exame”, Tabata é filha de uma diarista e de um cobrador de ônibus. Ainda menina, ela conseguiu uma bolsa de estudos em uma escola particular da capital paulista por conta de seu desempenho exemplar na área de exatas.

Mais tarde, Tabata foi aceita na Universidade de Havard, que é considerada uma das melhores instituições educacionais do mundo. Ela se formou em astrofísica e ciências políticas e, depois, voltou ao Brasil para se dedicar à educação. Antes de chegar ao Congresso, a hoje parlamentar fundou a ONG Mapa Educação, que trabalha para que a educação seja prioridade na política nacional.