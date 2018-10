IBGE IBGE reduz estimativa de queda da safra para 6% neste ano

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou no dia (11) uma nova estimativa de safra de cereais, leguminosas e oleaginosas para 2018.

De acordo com o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) realizado em setembro, a produção deste ano deve ser 6% inferior à do ano passado.

Com isso, espera-se que o ano feche com uma safra de 226,2 milhões de toneladas desses produtos. A estimativa é um pouco melhor do que a divulgada em agosto, que previa uma queda de 6,2% em relação ao ano passado.

Entre as três principais lavouras (que responderão por 92,8% da produção de grãos), apenas a soja deverá fechar o ano com alta (2%).

São esperadas quedas de 18,6% para o milho e de 5,7% para o arroz.

Entre os outros principais produtos, são estimadas altas de 25,1% para o algodão herbáceo de caroço e de 37,9% para o trigo. São esperadas, no entanto, quedas de 3,2% para o feijão e de 2,2% para o sorgo.

Outros produtos

Além de cereais, leguminosas e oleaginosas, o IBGE também apresenta estimativas para produtos importantes, como a cana-de-açúcar, maior lavoura agrícola do país.

A cana deve encerrar o ano com queda de 2,2%. Já o café deve ter alta de 24%.

Outros produtos devem ter as seguintes quedas: banana (-6,2%), batata-inglesa (-8,5%), laranja (-8,4%), mandioca (-3,3%) e tomate (-3%).