Prevenção Corpo de Bombeiros apresenta Sistema Prevenir a engenheiros

Foto: Divulgação

Chega a Campo Grande, na quinta-feira, 3 de agosto, às 19h, o encontro técnico promovido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-MS) e o Corpo de Bombeiros Militar para apresentar o novo sistema de digitalização de processos da corporação, o Prevenir. Os encontros foram realizados em Dourados, Três Lagoas Ponta Porã, Aquidauana, Corumbá e Naviraí nos meses de junho e julho.



O Sistema Prevenir, do Corpo de Bombeiros, é uma ferramenta on-line que integra todo o Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico em Mato Grosso do Sul, o PSCIP. Nele, engenheiros habilitados a elaborar e executar projetos contra incêndio e pânico protocolam e acompanham serviços relacionados ao PSCIP de edificações, ocupações temporárias e instalações e áreas de risco, atendendo ao previsto na Lei Estadual nº 4.335/2013 que Institui o Código de Segurança Contra Incêndio, Pânico e outros Riscos em Mato Grosso do Sul.



Todo este processo resulta na emissão do Certificado de Vistoria, documento que atesta que a edificação foi enquadrada como sendo de baixo potencial de risco à vida ou ao patrimônio e concluiu com êxito o processo de regularização quanto à segurança contra incêndio e pânico junto ao Corpo de Bombeiros Militar.



O encontro será no auditório do Crea-MS, Rua Sebastião Taveira, 272, Bairro Monte Castelo. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site www.creams.org.br. Informações pelos telefones 3368-1026 | 1085.