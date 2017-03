DJ ganha fama de galÃ£ por danÃ§ar em festas na Capital

Em Alta por Jhoseff Bulhões DJ ganha fama de galã por dançar em festas na Capital

#Galã

DJ Hemerson Nava

O DJ Hmerson Nava é famoso nas festas que toca em Campo Grande. Além de mixar, ele entra na dança e até faz performance no estilo gogo boy nos eventos que rola na cidade. O rapaz está no ramo da música eletrônica há 4 anos, mas somente em 2016 que ganhou fama com o trabalho. Nava se apresenta nesta sexta-feira (17) na casa noturna Cactus.

#HoradoJovem

O programa Hora do Jovem está sob o comando dos jovens Felipe Sidy e Paloma Ortega, na TV Imaculada. Recentemente a emissora trocou de apresentador e anda apostando no talento dessa dupla, diga de passagem já é sucesso.

#Buraqueira

Gente, no início da avenida Brilhante em Campo Grande parece que os buracos não tem fim, quando é que a prefeitura vai mandar tapa aqueles buracos? Que anda prejudicando a via!

Cel David foi lembrado em pesquisa para 2018

?#Eleições2018

O Cel David (PSC) usou as redes sociais para agradecer e lembrar que seu nome foi lembrado em pesquisa do Instituto Ranking Comunicação e Pesquisa, onde colocou o deputado entre os dez políticos mais lembrados para ser o próximo Governador em MS. A pesquisa foi realizada entre os dias 1 e 10 de março de 2017.

#EmFesta

O programa Hora Rap Educativa completou nesta semana dois anos que está no ar pela rádio Educativa FM 104,7. A programação é comandada pelos apresentadores Vander de Paula e Diego Nogueira. O programa vai ao ar aos sábados das 12h às 14 horas.

#Inauguração

Acontece nesta quinta-feira a inauguração da mais nova casa noturna na Capital, a Rec Ycle Club, que estar localizada na avenida Calógeras, 3302. O evento contará com o show da cantora Marina Peralta. Mais informações (67) 99167-8952.

A linda advogada, Luciana Ghattas

?#Contato

