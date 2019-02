Especialização Pós-graduação: quatro cursos são oferecidos pela UCDB na área de Psicologia

Foto: UCDB

Neste ano, a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) oferece quatro opções de especialização para profissionais formados em Psicologia. Os cursos “Psicopedagogia Clínica e Institucional”, “Psicoterapia de Orientação Psicanalítica”, “Avaliação e Perícia Psicológica” e “Terapia Analítico Comportamental” já estão com as inscrições abertas. Interessados podem se cadastrar pela página de Pós-Graduação do site da Católica.

Ao todo são 30 vagas disponíveis para cada especialização e as aulas serão realizadas quinzenalmente, às sextas-feiras, das 19h às 22h20, e aos sábados, das 7h às 13h20 na UCDB Centro — Rua Barão do Rio Branco, número 1811. (Veja abaixo mais detalhes sobre os cursos)

Avaliação e perícia psicológica

Capacita o psicólogo para realizar avaliação psicológica nas áreas jurídica, clínica, do trabalho e educacional. Sob a coordenação da professora Eveli Freire de Vasconcelos, o curso traz 444 horas/aula divididas em 18 disciplinas que propiciam além do aprendizado da avaliação em si, debates e estudos sobre os desafios e tendências da perícia psicológica na atualidade. Para obter mais informações sobre a especialização, clique aqui.

Terapia analítico comportamental

Sob a coordenação do professor Rodrigo Lopes Miranda, o curso tem como objetivo formar especialistas em terapia analítico-comportamental de orientação Behaviorista Radical. Ao todo são 360 horas/aula que trazem 13 disciplinas, entre os temas que compõem o conteúdo estão as bases biológicas do comportamento, transtornos psiquiátricos, farmacologia e os tipos de abordagens em crianças, adolescentes, adultos e idosos. Mais informações sobre a especialização podem ser obtidas ao clicar aqui.

Psicopedagogia Clínica e Institucional

Com uma abordagem teórica que promove a interação entre a reflexão e a prática, a especialização traz para os pós-graduandos conhecimentos a respeito da psicopedagogia e também sobre o papel do profissional que atua na área. O curso é coordenado pela professora Me. Tânia Maria Filiú e possui 528 horas/aula. Além de graduados em Psicologia, a pós-graduação também pode ser cursada por pedagogos, fonoaudiólogos e demais profissionais que atuam nas áreas da saúde e educação. Clique aqui e saiba mais sobre o curso.

Psicoterapia de Orientação Psicanalítica

Voltada não só para Psicólogos, mas também para médicos, a especialização visa a capacitar os profissionais em relação à teoria e a prática clínica em psicoterapia e orientação psicanalítica. Ao todo são 544 horas/aula e o curso é coordenado pela professora Dra. Maria de Fátima Chavarelli. Outros detalhes sobre a pós-graduação podem ser obtidos ao clicar aqui.