07 de outubro de 2025
ATENÇÃO

Anvisa manda recolher 78 cosméticos irregulares e suspeitos. Veja a lista

Produtos precisam ser registrados na Anvisa, mas foram apenas notificados na Agência

A Anvisa determinou, nesta 2ª feira (6.out.25), o recolhimento de cosméticos produzidos pela Cosmoética Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda. Além disso, a ação de fiscalização suspendeu a comercialização, a distribuição, a fabricação, a propaganda e o uso dos produtos.

Os cosméticos precisam ser registrados na Anvisa, mas foram apenas notificados na Agência. A notificação é um procedimento mais simples e rápido, usado para cosméticos de baixo risco.

Veja a lista dos produtos suspensos:

  • Realinhamento Térmico - Buran Profissional (todos).
  • Realinhamento Térmico - MS Professional (todos).
  • Realinhamento Térmico - Tarrare Profissional (todos).
  • Intensive Liss Triviê (Botox Matizador) - todos.
  • Organic Liss Extreme IS Profissional Hair (todos).
  • Gloss Liss - Liberty Hair (todos).
  • Fusion Liss Orient Beauty (todos).
  • Progressiva Santore (todos).
  • Progressiva Megarepair Luna System (todos).
  • Creme Progressiva Luna System (todos).
  • Liso Em Casa Progressiva New Gold (todos).
  • Progressiva Glowme (todos).
  • Progressiva Diversi Hair (todos).
  • Sellin Pro Alfalea Progressiva (todos).
  • Progressiva Care (todos).
  • Progressiva JL Professional (todos).
  • Alinhamento Orgânico Naus (Progressiva) - todos.
  • Liss Extreme - Profissional Zelo Hair (todos).
  • Progress Liss (Progressiva Matizadora) Roma Care (todos).
  • Lisse Parfait Costabello (Progressiva Matizadora) – todos.
  • Nordestina True Liss Cosmetics (Selagem) - todos.
  • High Liss Sellene Profissional (Progressiva Matizadora) – todos.
  • Progressiva Perfect Liss (todos).
  • Selagem Chilena Ledebut (todos).
  • Prohibida Bravie (todos).
  • Complexo Redutor - Terrare Profissional (todos).
  • Liberadah Bravie (todos).
  • Volume Control - Profissional Zelo Hair (todos).
  • Ocean Shine Florac Cosmetics (todos).
  • Educ Hair Edumi (todos).
  • Release Ledebut (todos).
  • Extreme Reduct Dona Lara (todos).
  • Hair Perfect Premium Tresaav (todos).
  • Gloss Alisamento Térmico Definitivo SA Carrias (todos).
  • Liso de Milhões Beleza Rara (todos).
  • Esse Liso É Um Luxo - Savassi (todos).
  • Liso Perfeito - SA Carrias (todos).
  • BTX Premium - Asaphepro (todos).
  • Expert Premium Botox Florac Cosmetics (todos).
  • Botox Collagen BTX Karseell (todos).
  • Botox Espelhado Matizador Fino Cheiro (todos).
  • Less Sizer Botox Matizador Diversi Hair (todos).
  • Botox Blueberry Umecthair (todos).
  • Botox Queen Hair (todos).
  • Botox Violet Mask Ledebut (todos).
  • Botox Branco Perla Profissional (todos).
  • Botox Matizador Kalainne (todos).
  • Botox Matizador Rute Rezende (todos).
  • Botox XG Forest Hair (todos).
  • Selagem 500ml Saint Glamour Beauté (todos).
  • Alisamento Algas + (Selagem) (todos).
  • Extreme Gold Selagem Gold RT Professional (todos).
  • Selagem Perla Profissional (todos).
  • Selagem Extreme Blond Kalainne (todos).
  • Selagem Algas Fino Cheiro (todos).
  • Multicream SSB Selagem Latorre Paris (todos).
  • Selagem Kalainne (todos).
  • Perfect Smooth (Selagem) Damy Monteiro Cosméticos (todos).
  • Gloss Selagem Umecthair (todos).
  • Selagem Chinesa Niza Freitas (todos).
  • Selagem 1L Saint Glamour Beauté (todos).
  • Selagem Kelsi Cosméticos (todos).
  • Selagem Orgânica Forest Hair (todos).
  • Selagem Gold - Ledebut (todos).
  • Selagem Matizadora Rute Rezende (todos).
  • Premium Master (Selagem) Liriu Cosméticos (todos).
  • Selagem Extreme Kalainne (todos).
  • Realinhamento Térmico - Oriente Beauty (todos).
  • Máscara Realinhamento (todos).

Outro produto que deve ser recolhido é o cosmético Truss Máscara Capilar Selante Blond , fabricado pela Vegan do Brasil Indústria de Cosméticos Ltda. Esse produto teve sua a comercialização, a sua distribuição, a sua fabricação, a sua propaganda e o seu uso suspensos, pelo mesmo motivo (precisa ter registro na Anvisa, mas apenas foi notificado).

Cosméticos da Ozonteck

A ação de fiscalização atingiu também a +Briefing Agência de Publicidade e Representações Ltda. Os cosméticos da empresa devem ser recolhidos e a sua comercialização, a sua distribuição, a sua fabricação, a sua propaganda e o seu uso foram suspensos. Isso porque, apesar de serem registrados como cosméticos, eles alegam atividade farmacológica, o que não é permitido para esse tipo de produto.

Confira os produtos suspensos:

  • Sabonete Líquido OX3 Ozonteck (todos).
  • Tônico Capilar Ozonizado Revita Tonic Ozonteck (todos).
  • Creme Dental Ozonizado Ozon Fresh Ozonteck (todos).
  • Gel Corporal Ozonizado Mind Chai Ozonteck (todos).
  • Óleo de Girassol Ozonizado Sofh Ozonteck (todos).
  • Gel Massageador Ozonizado Life Shii Ozonteck (todos).
  • Leave In Kids Ozon Splash Ozonteck (todos).
  • Condicionador Kids Ozon Splash Ozonteck (todos).

Denuncie produtos irregulares
 

Produtos sem registro ou regularização não oferecem garantia de qualidade, segurança e eficácia, representando sérios riscos à saúde. Por isso, a Anvisa não recomenda a sua utilização. Tais produtos podem ser denunciados à Agência, através da Ouvidoria ou pela Central de Atendimento ( 0800 642 9782 ).

