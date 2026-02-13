Com foco em uma gestão eficiente e moderna, Segov apresenta metas e projetos

Gestão eficiente, moderna, com planejamento estratégico. Com este foco a Segov (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica) assinou nesta sexta-feira (13) o contrato de gestão para 2026. Foram apresentados os projetos e metas deste ano. O objetivo é atender cada vez melhor o cidadão, com serviços públicos de qualidade à disposição.

“A Segov tem um papel essencial na elaboração e promoção de uma gestão eficiente, moderna e eficaz dentro do Governo do Estado. Faz a mediação direta com as demais pastas para que as políticas públicas tragam resultados diretos à população", afirmou o governador riedel/">Eduardo Riedel.

A pasta apresentou 14 projetos e 40 entregas. Entre elas está a implantação de nova plataforma do governo digital, modernização do datacenter estadual, implantação e sequência na política de compliance, assim como mudança de template dos sites de todas as autarquias e fundações (novo design system).

Fazendo parte da pasta, a Defesa Civil pretende promover a estruturação das coordenadorias municipais e desenvolver o programa “Defesa Civil nas Escolas”, que serão palestras nas unidades para ensinar aos estudantes as atribuições e o papel da instituição na sociedade.

Uma das prioridades da gestão, o programa MS Ativo Municipalismo continua na edição 2026, com o monitoramento dos investimentos e capacitação dos municípios em gestão e governança. A iniciativa é uma oportunidade do Estado direcionar obras que vão mudar a realidade das pessoas nas 79 cidades.

Também fazem parte dos projetos a estruturação jurídica da Agência de Fomento do Mato Grosso do Sul, o aperfeiçoamento da governança e gestão estratégica na máquina pública, assim como a atualização tecnológica do museu do Bioparque. Segue ainda os estudos para as futuras parcerias público-privadas do Estado.

MODERNIZAÇÃO E REGULAÇÃO

Durante a reunião também foram apresentados os projetos da Agems (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de MS) e Fertel (Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa).

A TV Educativa apresentou cinco projetos e 17 entregas. Entre elas está a transmissão e distribuição de conteúdo governamental, implantação da multiplataforma educativa, bem como interprogramas com inteligência artificial. Ainda estão previstos série de reportagens com diálogos sustentáveis e valorização da memória cultural (produção de especiais, distribuição de conteúdo).

Já a Agems são quatro projetos e seis entregas. O foco é a modernização do sistema de transporte e dos serviços nas rodovias, promover ações para governança regulatória e a regulação econômica responsiva, que visa buscar soluções alternativas de saneamento rural certificadas.

O Contrato de Gestão é um programa de sucesso nacional, com 11 anos de história, onde são definidos os projetos e metas de cada secretaria para o ano. O objetivo é construir propostas inovadoras que vão melhorar os serviços públicos, com resultados diretos na vida do cidadão.