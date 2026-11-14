EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da associação dos oficiais de investigadores de polícia de mato grosso do Sul - OFIPOL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, especialmente com fundamento nos artigos 16 e 17, CONVOCA todos os associados em pleno gozo de seus direitos estatutários para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 28 de novembro de 2026, às 10:00 horas em primeira convocação, ou às 10:30 em segunda convocação, com qualquer número de presentes, na rua Boiveva, 177 a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1. Abertura oficial e deflagração do processo eleitoral da Associação, em conformidade com o disposto no artigo 26 do Estatuto Social, com a definição de calendário, prazos de inscrição de chapas e nomeação da Comissão Eleitoral

2. Caso haja consenso,Deliberação acerca da alteração/prorrogação do mandato da atual Diretoria nos termos e condições previstos no artigo 31 do Estatuto Social;

3. Assuntos gerais de interesse da Associação. Campo grande 13 de novembro de 2026 Felipe Feo S Viana Presidente de OFIPOL