Vídeo: Navio de treinamento da Marinha do México colide com ponte e deixa mortos e feridos nos EUA

Um navio de treinamento da Marinha do México colidiu no sábado (17) contra a ponte do Brooklyn, em Nova York. O acidente resultou na morte de dois tripulantes e deixou 22 feridos, sendo 11 em estado grave.

A embarcação, com 277 pessoas a bordo, partiu de Acapulco em 6 de abril para uma viagem de treinamento que incluía 22 portos em 15 países. A parada em Nova York fazia parte do roteiro que ainda passaria pela Islândia, França e Escócia.

Parte da estrutura da ponte foi danificada | Foto: Reprodução/ AP

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o momento exato da batida, quando os mastros altos do navio, maiores que a altura da ponte, quebraram ao impactar a estrutura. Havia pessoas nas partes altas do navio e muitos carros na ponte no momento do acidente.

Segundo a Marinha do México, ninguém caiu na água após a colisão. O navio está sendo rebocado, enquanto as equipes de emergência atuam no atendimento aos feridos, encaminhados a hospitais de Nova York.

O prefeito de Nova York, Eric Adams, e o embaixador do México, Esteban Moctezuma Barragán, garantiram apoio total aos sobreviventes e às famílias dos tripulantes. Parentes de alguns feridos devem viajar para a cidade para acompanhar o atendimento.

A ponte do Brooklyn, inaugurada em 1883, é um dos cartões-postais da cidade e uma via importante, com mais de 100 mil veículos e 32 mil pedestres passando diariamente. A colisão causou danos na estrutura, especialmente nas torres e na parte atingida.

O navio-escola Cuauhtémoc, nomeado em homenagem ao último imperador asteca, é usado desde 1982 para a formação dos cadetes da Marinha mexicana. Desde 2011, mulheres também participam dessas expedições.

A viagem atual, que duraria 254 dias, é a etapa final do treinamento dos cadetes. O programa inclui navegação por longos períodos no mar e visitas a diversos portos, com o objetivo de promover a cultura e a diplomacia mexicana.

Ainda não há informações oficiais sobre as causas do acidente, que segue sob investigação pelas autoridades locais e mexicanas. A prioridade neste momento é garantir o tratamento e a segurança dos feridos e envolvidos.