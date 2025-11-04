Empresa é multada em R$ 4,8 milhões por incêndio que devastou mata em MS

Um incêndio de grandes proporções ocorrido durante a colheita de cana-de-açúcar em agosto de 2025, em Angélica, resultou em multa de R$ 4.836.000,00 a uma empresa agrícola, conforme informou o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS).

O fogo, que começou em um equipamento conhecido como “transbordo”, destruiu cerca de 1.463 hectares, incluindo áreas produtivas e 62,6 hectares de vegetação nativa, atingindo inclusive Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Reservas Legais de propriedades vizinhas.

Segundo o laudo técnico do Imasul, o maquinário agrícola foi identificado como ponto de ignição. As chamas se espalharam rapidamente com o vento, causando danos ambientais significativos. A multa foi aplicada com base no Decreto Federal nº 6.514/2008, que prevê R$ 3 mil por hectare de área produtiva queimada e R$ 10 mil por hectare de vegetação nativa destruída.

A Promotoria determinou que a empresa apresente um Projeto de Recuperação de Área Degradada (Prada). A Polícia Militar Ambiental também lavrou um boletim de ocorrência e encaminhou o caso à Polícia Civil para apuração de possível crime ambiental.

As investigações seguem sob responsabilidade da 1ª Promotoria de Justiça de Angélica.