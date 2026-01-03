Fogos da prefeitura atingem crianças e famílias em Porto Murtinho (vídeos)

Crianças e familiares foram atingidos por fogos de artifício na noite de 31 de dezembro para 1º de janeiro de 2026, em Porto Murtinho (MS). Ainda não há informações se houve feridos graves.

Vídeos enviados à reportagem do MS Notícias mostram a correria provocada após fogos em chamas avançarem contra crianças. Pessoas se esconderam atrás de veículos. O cenário foi descrito como de pânico geral. Veja os vídeos:

O CORPO DE BOMBEIROS

A informação é de que viaturas do Corpo de Bombeiros estavam próximas ao evento, mas não chegaram a interferir para sanar as falhas no foguetório.

A reportagem telefonou ao 14º SGBM – Corpo de Bombeiros Militar de Porto Murtinho para apurar se houve feridos e se procede a denúncia de que não houve interferência na ocorrência.

Um soldado que atendeu ao telefonema disse à reportagem que “não estava de serviço no dia”. Ele também não soube informar qual equipe estava de plantão para explicar a dinâmica da ocorrência e afirmou que iria averiguar.

A reportagem voltou a telefonar ao 14º SGBM. O soldado reforçou que não obteve informação sobre quem estava na escala no dia; entretanto, declarou: “A gente que mora aqui na região não ficamos sabendo de nada acerca disso”.

HISTÓRICO DO PREFEITO

A cidade, que tem como prefeito Nelson Cintra e vice a Dra. Andreara Castro, frequentemente é alvo de notícias devido a diversas falhas da administração, além de excessos do prefeito em público.

Inclusive, o MS Notícias já mostrou o prefeito sendo flagrado bebendo cerveja em agenda oficial com Senador da República e sendo carregado embriagado de um festa.

DECORAÇÃO DE NATAL A 'TOQUE DE CAIXA'

A prefeitura é acusada de realizar uma decoração festiva natalina “a toque de caixa”. Isso porque o prefeito pagou R$ 370 mil à empresa Marques & Wachsmann LTDA (CNPJ nº 39.155.645/0001-39), de Thiago André Wachsmann Marques, para “enfeitar” Porto Murtinho para o Natal, faltando poucos dias para a data comemorativa. A íntegra do contrato.

De acordo com populares, a decoração ficou “daquele jeito”. “Muito feinha”. Feita às pressas e com reutilização de temas.

A suspeita inicial da população era de que a mesma empresa que realizou o Natal às pressas teria instalado os fogos de artifício que atingiram o povo na noite celebrativa. “O 31 de dezembro, que deveria ser o show da virada, se tornou o show do pânico. Ao invés de a população correr para ver os fogos, correu dos fogos”, lamentou um popular ao denunciar a situação à reportagem.

A RESPONSÁVEL PELOS FOGOS

Mas, na verdade, a empresa responsável pelos fogos de artifício é a DFP Comercial LTDA-EPP, de CNPJ nº 55.476.513/0001-65, que, por meio de dispensa de licitação, recebeu a quantia de R$ 58.426,50 para o “fornecimento de fogos de artifício de alta qualidade e efeitos visuais variados, para serem utilizados em comemorações e datas festivas do município, em especial desfile de Natal e Réveillon”.

A empresa atua com o nome fantasia Xingu Firework e foi fundada em junho de 2024. Sua sede está localizada no município de Mirassol, no estado de São Paulo. O cartão CNPJ.

Os sócios da empresa são Daniella Fernanda Porto e Fernando Costa Melo. A íntegra do contrato da Xingu com a prefeitura de Porto Murtinho .

A reportagem telefonou à Fogos Xingu, que, além de sede em Mirassol, tem uma loja em São José do Rio Preto, também no interior paulista. O repórter iria questionar a empresa sobre o que causou a falha nos fogos fornecidos à Prefeitura de Porto Murtinho. As ligações, porém, não foram atendidas. O espaço segue aberto para eventual posicionamento futuro da empresa.

O QUE DIZ A PREFEITURA

A reportagem tentou contato com a prefeitura, mas, devido ao recesso, nenhuma das tentativas de contato por telefone foi atendida. O espaço segue aberto para posicionamento da administração municipal.