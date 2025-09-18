Governo de MS investe R$ 26,89 milhões em novos acessos na MS-377 para impulsionar polo industrial

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Agesul, assinou contrato de R$ 26,89 milhões para pavimentar dois acessos na rodovia MS-377, ligando Três Lagoas a Inocência. A iniciativa busca fortalecer a logística do Vale da Celulose, novo polo industrial da região leste do Estado.

Segundo a Agesul, os trabalhos têm prazo de conclusão de até 360 dias consecutivos após o início das obras. Para o secretário Guilherme Alcântara, a ação integra um plano estratégico de expansão viária, alinhado ao crescimento econômico do Estado.

“A pavimentação dos acessos à planta da Arauco é mais do que infraestrutura: é nossa política de antecipação às necessidades do setor produtivo”, afirmou Alcântara. O projeto visa garantir eficiência operacional ao Projeto Sucuriú desde o primeiro dia de funcionamento.

A concepção técnica dos acessos inclui dispositivos modernos de interseção, combinando segurança e fluidez no tráfego de veículos pesados. O acesso principal, no km 94, terá interconexão do tipo “trombeta”, com faixas de aceleração e desaceleração.

Já o acesso secundário, no km 97, será construído em formato de rótula alongada, priorizando a movimentação contínua na rodovia. A integração entre os dois pontos deve reduzir gargalos logísticos e aumentar a segurança viária da região.

O Projeto Sucuriú, da Arauco do Brasil, é um dos maiores investimentos privados em andamento no País, com aporte superior a US$ 4,6 bilhões. A planta terá capacidade inicial de 3,5 milhões de toneladas de celulose por ano, podendo expandir futuramente.

A previsão é gerar cerca de 14 mil empregos no pico das obras e aproximadamente 6 mil postos permanentes. Inocência, por sua localização estratégica, conecta áreas de plantio de eucalipto a importantes corredores de exportação, como os portos de Santos (SP) e Paranaguá (PR).

A conclusão da obra está prevista para 2026 e é considerada essencial para consolidar o Vale da Celulose como polo competitivo da cadeia florestal. A expectativa é ampliar a capacidade logística e atrair novos investimentos à região.