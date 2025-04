Trabalho de Landmark junto à Caixa destrava burocracia e viabiliza moradias em MS

O vereador Landmark Rios (PT) participou nesta 4ª feira (30.abril.25), em Campo Grande, de mais uma etapa de assinatura de contratos do programa Minha Casa, Minha Vida – Ogaporã, que desta vez beneficiou 479 famílias em nove municípios da região norte de Mato Grosso do Sul.

A iniciativa, que garante moradia digna e 100% subsidiada a comunidades indígenas, quilombolas, assentamentos e periferias, tem sido fortalecida também graças à articulação direta do parlamentar com a Superintendência da Caixa Econômica Federal no Estado.



O evento desta quarta contemplou os municípios de Costa Rica, Coxim, Fátima do Sul, Figueirão, Paranaíba, Sonora, Laguna Carapã, Juti e Miranda, e contou com a presença da ministra do Planejamento, Simone Tebet, do governador Eduardo Riedel, prefeitos, representantes da Caixa, entidades organizadoras, autoridades, caciques e beneficiários.

A iniciativa é fruto de parceria entre o Ministério das Cidades e o governo estadual, por meio do programa Ogaporã.



Segundo Landmark, a entrega representa mais do que casas. "Essa política pública é uma reconstrução de dignidade para as famílias que mais precisam. E nós temos atuado para ajudar a destravar entraves burocráticos na Caixa, garantir a habilitação das entidades e levar esse direito a cada canto de Mato Grosso do Sul", afirmou.

O vereador ainda destacou que Campo Grande ainda não foi contemplada nas duas primeiras etapas, mas que está trabalhando, junto ao deputado federal Vander Loubet (PT), para que a capital esteja entre as próximas cidades beneficiadas.

“A capital também tem territórios vulneráveis, ocupações e comunidades que precisam de atenção. Nosso compromisso é garantir que essa política chegue a quem mais precisa", reforçou Landmark.



Durante o evento, a representante do Conselho Estadual das Cidades, Edymar Fernandes Cintra, elogiou a atuação de Landmark na articulação do programa. “O vereador Landmark esteve conosco desde o início, ajudando a superar a burocracia, participando das tratativas com a Caixa e garantindo que muitos desses projetos avançassem. Ele tem sido essencial nesse processo de democratização da moradia em MS”, afirmou.



Edymar explicou que o programa vai muito além da construção física. “A gente não está só fazendo casa, está fazendo cidadania. E o Landmark compreende essa complexidade, porque caminha junto com a gente. Hoje celebramos um programa emblemático, que voltou com força e que vai alcançar as mulheres, os territórios indígenas e os pequenos municípios”, completou.

PRIMEIRA ETAPA

A entrega desta quarta-feira se soma à primeira etapa do programa realizada no dia 31 de março, quando foram liberadas 483 unidades habitacionais para famílias de 10 municípios sul-mato-grossenses: Aquidauana, Dois Irmãos do Buriti, Miranda, Nioaque, Itaquiraí, Japorã, Juti, Paranhos, Jaraguari e Terenos. Na ocasião, o investimento total somou mais de R$ 52 milhões, considerando aportes federais e estaduais, reforçando o compromisso com moradia digna e justiça social.