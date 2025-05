Cardeal americano Robert Prevost é eleito novo papa pela Igreja Católica

O cardeal norte-americano Robert Francis Prevost, de 69 anos, foi escolhido nesta 5ª feira (8.maio.25) como o novo papa da Igreja Católica, o papa Leão XIV. O anúncio foi feito após a tradicional fumaça branca surgir da chaminé da Capela Sistina, sinalizando o fim do conclave e a eleição do sucessor de Francisco.

Conforme divulgado pelo G1, a nomeação foi formalizada pelo cardeal Dominique Mamberti, que fez a proclamação em latim na sacada da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Logo em seguida, Prevost se apresentou aos fiéis reunidos na Praça de São Pedro.

Natural de Chicago, nos Estados Unidos, Prevost é visto como um aliado próximo do papa Francisco, que o nomeou cardeal. A escolha indica uma provável continuidade na linha reformista e pragmática do pontífice anterior. Ele assume o papado em um momento desafiador para a Igreja, que enfrenta queda no número de fiéis e pressões internas sobre os rumos da instituição.

A eleição de Prevost contou com apoio de pelo menos 89 dos 133 cardeais presentes no conclave, número suficiente para atingir os dois terços necessários. O processo teve início na quarta-feira (7) e exigiu ao menos quatro rodadas de votação até o consenso.

Sete brasileiros integraram o grupo de cardeais eleitores, que se reuniu em segredo, conforme o ritual tradicional, para deliberar sobre o novo líder da Igreja Católica.