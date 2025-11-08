VÍDEO: Tornado atinge o Paraná, deixa 6 mortos e destrói 90% de cidade

Um tornado de categoria EF3, com ventos de até 250 km/h, atingiu cidades do Centro-Sul do Paraná na noite de 6ª feira (7.nov.25), provocando destruição em larga escala. Até a manhã deste sábado (8.nov.25), foram confirmadas seis mortes, 432 atendimentos médicos e mais de mil pessoas desabrigadas.

A cidade mais afetada foi Rio Bonito do Iguaçu, onde 90% das construções residenciais e comerciais foram destruídas, segundo a Defesa Civil. Cinco das vítimas fatais estavam no município, incluindo uma adolescente de 14 anos. A sexta morte foi registrada na zona rural de Guarapuava.

O fenômeno foi causado por um ciclone extratropical que atinge a região Sul do país. De acordo com o Simepar (Sistema de Monitoramento Ambiental do Paraná), o tornado foi resultado de uma tempestade do tipo supercélula, marcada por fortes correntes de ar giratórias dentro das nuvens.

Imagens registradas por moradores mostram casas arrasadas, árvores arrancadas e ruas cobertas por escombros. Segundo o governo estadual, 80% da cidade de Rio Bonito do Iguaçu ficou destruída.

O Governo do Paraná mobilizou uma força-tarefa para atuar no resgate e apoio às vítimas. Cerca de 50 bombeiros, incluindo equipes do Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost), foram enviados para a região. Cães farejadores auxiliam nas buscas por desaparecidos. Ambulâncias de cidades próximas, como Cascavel e Guarapuava, também reforçam o atendimento.

Os hospitais da região estão sobrecarregados. Em Laranjeiras do Sul, duas unidades hospitalares receberam a maioria das vítimas, incluindo gestantes e crianças. Pelo menos nove pessoas tiveram ferimentos graves. Uma delas permanece em UTI, em estado estável.

A Secretaria Estadual da Saúde já liberou leitos em outros municípios e o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) iniciou o envio de insumos, como soro e medicamentos.

Ajuda humanitária

O governo federal também acompanha a situação. O ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, anunciou o envio de ajuda humanitária e equipes de apoio à reconstrução. A ação está sendo articulada com orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Caminhões da Defesa Civil estadual começaram a sair de Curitiba com cestas básicas, kits de higiene e materiais de dormitório para atender às famílias atingidas.

As autoridades seguem em alerta para novas ocorrências climáticas, e os números de vítimas, feridos e desabrigados ainda podem ser atualizados conforme o avanço dos trabalhos de resgate e levantamento dos danos.