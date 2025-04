Após 15 anos, Conselho dos Povos Originários é reativado em MS

Após 15 anos de inatividade, o Conselho Estadual dos Direitos dos Povos Originários foi reativado pela Secretaria de Estado da Cidadania. A posse dos novos membros, titulares e suplentes, ocorreu na 5ª feira (24.abril.25), no auditório da Cidadania, em Campo Grande.

"Para nós é um momento muito representativo e histórico. Eu venho da luta do movimento indígena e sei o quanto é importante dar voz às representações presentes no Estado", destacou o subsecretário de Políticas Públicas para Povos Originários, Fernando Souza. O subsecretário explicou ainda que o Conselho foi reformulado, alterando seu nome de Conselho dos Direitos Indígenas (CDI) para Conselho Estadual dos Direitos dos Povos Originários, mantendo a composição paritária entre governo e sociedade civil.

A secretária de Estado da Cidadania, Viviane Luiza, lembrou que a reativação do Conselho era compromisso do plano de governo de Eduardo Riedel. "Quando falamos sobre a retomada de um conselho estadual, no qual as oito etnias do Estado estão representadas, mostra o respeito que o Governo tem para com todas as comunidades indígenas do Mato Grosso do Sul", afirmou.

CONSELHO

Representantes governamentais:

Secretaria de Estado da Cidadania: Viviane Luiza da Silva (titular) e Eranir Martins de Siqueira (suplente)

Subsecretaria de Políticas Públicas para Povos Originários: Fernando da Silva Souza (titular) e Élcio Júlio da Silva (suplente)

Agehab: Willyan Oliveira da Silva (titular) e Flávia Cristina Anderson de Angelo (suplente)

Agraer: Gildete Ferreira Lima (titular) e Rosimeire Carvalho Taniguchi (suplente)

Fundação de Cultura: Douglas Alves da Silva (titular) e Elisangela C. Maria do Nascimento (suplente)

Funai: Elvisclei Polidório (titular) e Tonico Benites (suplente)

Funtrab: Márcia Campos (titular) e Esaú Rodrigues de Aguiar Neto (suplente)

Secretaria Executiva de Agricultura Familiar, Povos Originários e Comunidades Tradicionais: Dionédison Demécio Cândido (titular) e Érica Paes Pereira (suplente)

Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos: Andréa Lúcia Cavararo Rodrigues (titular) e Rosemary Farias da Silva (suplente)

Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica: Karla Martins Cavalcanti (titular) e Eliane Flores (suplente)

Secretaria de Estado de Educação: Elciney Flôres (titular) e Tania Nugoli Moraes (suplente)

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística: Roseli Ortega (titular) e Celso Chastel Silva (suplente)

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública: Cel QPPM Wagner Ferreira da Silva (titular) e 3º Sgt QPPM Bruno Maciel Pessoa da Silva (suplente)

Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação: Humberto de Mello Pereira (titular)

Secretaria de Estado de Saúde: Aparecida Queiroz Zacarias Silva (titular) e Geani Almeida (suplente)

Secretaria de Saúde Indígena: Damásio Gregório Filho (titular) e Nayo Hernandes de Morais Holgado (suplente)

Representantes da sociedade civil:

Aty Guassu: Talita Vilharva Cáceres (titular) e Germano Lima Alziro (suplente)

Aty Jovem RAJ/MS: Dayane Fernandes (titular) e Lucimar Sanabrio Centurião (suplente)

Associação de Mulheres Indígenas Pantanal: Danieli Luiz de Souza (titular) e Creuza Vergílio (suplente)

Associação de Mulheres Indígenas Conesul: Flávio Arino Nunes (titular) e Emislene Mariano (suplente)

Assembleia do Povo Terena: Valcélio Figueiredo (titular) e Maioque Rodrigues Figueiredo (suplente)

Povos Originários em Contexto Urbano: Lisio Lili (titular) e Luciene Bernardo Gallo (suplente)

Fórum Estadual de Educação Escolar Indígena/MS: Cledeir Pinto Alves (titular) e Flaviano Franco (suplente)

Organização do Povo Terena da Grande Dourados: Anderson Mamede (titular) e Atanázio Correa Junior (suplente)

Povo Guarani: Cajetano Vera (titular) e Roberto Carlos Martins (suplente)

Povo Kaiowá: Jorge Gomes (titular) e Silvio Ortiz (suplente)

Povo Terena: Célio Francelino Fialho (titular) e Janis Reginaldo (suplente)

Povo Kadiwéu: Joel Vergílio Pires (titular) e Eudes de Souza Abicho (suplente)

Povo Guató: Evaldo Natanael Ramos Malves (titular) e Laucídio Correia da Costa (suplente)

Povo Kinikinau: Joel Marques (titular) e João Moreira Anastácio (suplente)

Povo Atikum: Marinalva Conceição Vicente (titular) e Enock Vicente da Silva (suplente)

Povo Ofayé: Silvano de Moraes (titular)

O Conselho Estadual dos Direitos dos Povos Originários é um órgão colegiado de deliberação coletiva vinculado à Secretaria de Estado da Cidadania. Sua função é propor, acompanhar e fiscalizar políticas públicas que garantam o respeito, a inclusão social e a defesa dos direitos dos povos indígenas de Mato Grosso do Sul.