Capital tem ato contra anistia e em defesa da democracia nesta 5ª

Movimentos sociais, partidos de esquerda e entidades sindicais promovem nesta 5ª feira (8.jan.26), a partir das 17h, um ato público em Campo Grande (MS).

A manifestação ocorre no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua 14 de Julho, na região central da capital sul-mato-grossense.

O protesto é contrário a propostas de anistia ou redução de pena para condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

Os organizadores afirmam que o evento tem como objetivo defender a democracia e relembrar os ataques às instituições da República.

Há três anos, manifestantes invadiram e causaram danos aos prédios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto.

O ato também inclui críticas a posições adotadas pelo governo dos Estados Unidos em relação a outros países.

Segundo os participantes, a mobilização defende a soberania nacional e a autonomia de países da América Latina.

Em Mato Grosso do Sul, o Supremo Tribunal Federal já condenou 12 pessoas pelos atos de 8 de janeiro.

Entre os condenados está um casal do município de Naviraí, sentenciado a 14 anos de prisão.

Eles foram responsabilizados por envolvimento na invasão e depredação do Congresso Nacional durante os protestos.