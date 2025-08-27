Com apoio do Governo do Estado, Marcha para Jesus reúne milhares de jovens em Campo Grande

No aniversário de 126 anos de Campo Grande, milhares de jovens e adultos andaram pelas ruas da cidade na tradicional “Marcha para Jesus”, em uma celebração de fé e esperança por dias melhores. O evento contou com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul.

Na 37ª edição a Marcha para Jesus 2025 teve a apresentação de bandas regionais e nacionais de artistas gospel. O evento foi organizado pelo Conselho de Pastores de Campo Grande novamente foi um sucesso de público.

A concentração foi no início da tarde na Praça do Rádio, área central da cidade. Lá teve os shows de Bruno Roques, Quezia Carvalho, Church do Alto e Pastor Antônio Cirilo. Depois a marcha seguiu pela Avenida Afonso Pena. Durante o trajeto teve a parada profética em frente à Prefeitura de Campo Grande para a oração e benção à cidade.

Em seguida partiu rumo ao Parque das Nações Indígenas. Lá foi a última parada com a apresentação de várias bandas regionais e nacionais, entre eles Jariston Lima, Louvor IECG, Thamilis Campos, Jr. Medina e Midian Lima.

O governador Eduardo Riedel compareceu até o Parque das Nações e destacou a importância do evento, que já faz parte do calendário de aniversário da cidade. “Uma noite linda, emoção ver tanta gente reunida no aniversário de Campo Grande participando desta festa. Este apoio do Estado ao evento é algo que fazemos de coração pelo bem do povo de Mato Grosso do Sul”.

Riedel ressaltou que a iniciativa junta um “exército de pessoas” que carregam no coração o bem. “Estão aqui hoje se divertindo, fazendo uma reflexão, ouvindo a palavra de Deus. Por esta razão que apoiamos mais de 37 municípios com as marchas para Jesus. Que cresça no coração de cada um de nós este sentimento de fraternidade, paz e compaixão, muitas vezes esquecidas no dia de hoje. Viemos ratificar o nosso compromisso com a palavra de Deus”.

O apóstolo Dinho, presidente do Conselho dos Pastores de Campo Grande, destacou a importância e a missão dos governantes e autoridades à sociedade. “A missão de governar e legislar não é fácil. Administração pública por mais que se faça bem, sempre vai ter reclamações e críticas. Nós como povo de Deus precisamos apoiar, interceder e orar pelas autoridades que Deus estabeleceu sobre a nossa cidade e Estado”.

Também agradeceu o apoio do Governo do Estado para realização do evento. “O apoio foi muito além daquilo que a gente pensava e imaginava. Não tivemos nenhuma porta fechava. Somos muito gratos”.

Além de Campo Grande, a Marcha para Jesus é realizada anualmente em diversas cidades do Brasil e do mundo. Em Mato Grosso do Sul, além do apoio do Governo do Estado, a iniciativa tem a parceria da prefeitura, Câmara Municipal, Fundação de Cultura e da Setesc (Secretaria Estadual de Turismo, Esporte e Cultura).