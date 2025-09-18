Em Campo Grande, estudantes plantam 60 mudas de árvores frutíferas

Na última 3ª feira (16.set.25), alunos da Escola Municipal Agrícola Governador Arnaldo Estevão de Figueiredo participaram de um plantio coletivo de mudas frutíferas como parte das ações da Semana da Árvore.

Cerca de 25 estudantes plantaram 60 mudas de espécies como acerola, romã, pitanga, araçá, goiaba e amora. A ação visa sensibilizar os jovens sobre o papel das árvores no equilíbrio climático, na qualidade do ar e na atração de fauna.

Estudantes fizeram plantio coletivo de mudas nativas | Foto: Divulgação/ PREFCG

O diretor da escola, Luiz Cleber Soares Padilha, destacou a parceria com a Semades. “Os alunos colocam em prática o que aprendem, seja nas hortas, no pomar ou com os animais, fortalecendo a educação ambiental desde o ensino fundamental até o curso técnico.”

O professor Marcelo Jara Dávalo ressaltou a experiência prática. “Eles aprendem manejo, irrigação, poda e controle de pragas, além de conhecer formas de transformar frutas em polpas, doces e compotas, ampliando suas possibilidades profissionais.”

Os alunos demonstraram entusiasmo com a atividade. Heitor Araújo Silva, de 10 anos, disse que já havia plantado outras mudas. “Hoje foi a vez da acerola. Teremos mais árvores na escola, que servem de abrigo e alimento para os animais.”

Maria da Glória do Nascimento, também de 10 anos, participou pela primeira vez. “Gostei muito, porque as plantas vão ajudar os animais e também serão alimento para a gente, além de contribuir para o meio ambiente.”

Estudantes plantam mudas na semana da árvore em Campo Grande (MS) | Foto: Divulgação/ PREFCG

A secretária-adjunta da Semades, Vera Bacchi, acompanhou o plantio. “Essas ações vão além do plantio, conscientizando crianças e jovens sobre preservação ambiental e formando cidadãos responsáveis para o futuro da cidade.”

Nesta quarta-feira (18), a programação da Semana da Árvore continua com o início do plantio de novas figueiras no canteiro central da Avenida Mato Grosso, entre a Rua 13 de Maio e a Rua 14 de Julho, reforçando o compromisso de Campo Grande com o meio ambiente.