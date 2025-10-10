Landmark discute falta de medicamentos e valorização dos farmacêuticos em reunião com o CRF-MS

O vereador Landmark Rios (PT) se reuniu nesta sexta-feira (10) com representantes do Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul (CRF-MS) para tratar da falta de medicamentos e da precariedade no funcionamento das farmácias públicas de Campo Grande. O encontro aconteceu na sede do Conselho e reuniu dirigentes da instituição, que destacaram a importância da parceria com o poder público para garantir mais eficiência e transparência na gestão da saúde.



O mandato do vereador vem recebendo diversas denúncias de desabastecimento, má gestão e desperdício de recursos nas unidades de saúde da Capital. Há registros de postos sem farmacêuticos em tempo integral, armazenamento inadequado de medicamentos e falta de controle de estoque, o que representa risco sanitário e prejuízo ao dinheiro público.



Durante a reunião, Landmark propôs a construção de um trabalho conjunto entre o gabinete e o Conselho Regional de Farmácia para apurar a real situação das farmácias municipais e buscar soluções concretas para o problema.



“Nosso mandato está recebendo denúncias graves sobre a falta de medicamentos e insumos básicos nas unidades de saúde. Há indícios de má gestão e desvio de finalidade de recursos. Queremos o apoio técnico do Conselho para fiscalizar e mapear o que está acontecendo, garantindo transparência e o bom uso dos recursos públicos”, afirmou o vereador.



Entre os encaminhamentos discutidos, estão a realização de um levantamento conjunto sobre o funcionamento das farmácias públicas, bem como a solicitação de acesso ao balanço de compras e distribuição de medicamentos da Prefeitura.



Durante a reunião plenária, os representantes do CRF-MS reforçaram o compromisso da instituição com a defesa da saúde pública e a valorização dos farmacêuticos. O diretor do Conselho, Dr. Claudemyr Soares, destacou a importância da parceria com o mandato e o papel dos profissionais na garantia de um atendimento de qualidade.



“O Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul é parceiro de todos aqueles que entendem que saúde de qualidade se faz com a geração de oportunidades de valorização dos profissionais de saúde, entre eles os farmacêuticos. O CRF acredita que toda gestão tem que ter compromisso com os profissionais e com a população. Sabemos do potencial dos profissionais de saúde e por isso acreditamos que o trabalho do vereador é essencial para que a saúde chegue lá na ponta para quem precisa. O Conselho está sempre de portas abertas para quem quer trabalhar em conjunto conosco, garantir o acesso à saúde e garantir também a ampliação da rede de saúde”, afirmou.



A presidente do CRF-MS, Dra. Daniely Proença, e os diretores presentes ressaltaram a relevância da aproximação entre o Conselho e o Legislativo. “Agradecemos a visita do vereador Landmark ao CRF-MS, que foi extremamente importante. Essa aproximação dos representantes da população com o Conselho fortalece nosso trabalho e contribui para levar adiante a relevância da presença do farmacêutico nas unidades básicas de saúde, especialmente na dispensação de medicamentos. O vereador demonstrou interesse em construir essa parceria e em levar a demanda para a Câmara, o que é fundamental para garantir um atendimento de mais qualidade à população”, destacou a diretoria do Conselho.



Além do vereador, de Daniely e Claudemyr, também participaram da reunião a Dra. Maria de Lourdes, diretora Tesoureira, Dr. Flávio Shinzato, conselheiro Regional, Dr. Clayton Godoy, coordenador de Fiscalização, e a Dra. Nathália Roriz, coordenadora adjunta de Fiscalização.